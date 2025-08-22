Иллюстративное фото

В Житомире приговор получил 16-летний парень. Он пытался устроить взрыв в центре города

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В феврале 2025 года 16-летний парень в Telegram получил предложение "подработать". Ему отправили инструкцию по изготовлению самодельного взрывного устройства, а также деньги через криптовалютный счет, чтобы купить вещи для изготовления взрывного устройства.

Впоследствии в городе Коростышеве подросток купил два мобильных телефона, алюминиевую пудру, кровельные саморезы, ацетон, аммиачную селитру, эпоксидную смолу и другие вещи и изготовил взрывное устройство, замаскированное под кастрюлю.

Уже 28 февраля он приехал в Житомир. Кастрюлю со взрывчаткой он пытался разместить возле областной военной администрации. То есть, на Аллее славы погибших воинов. Однако его задержала СБУ. Действия молодого человека квалифицировали как подготовку к террористическому акту, незаконное изготовление и хранение взрывного устройства.

Подросток заключил с прокурором соглашение о признании виновности, которым ему предусмотрели 4 года лишения свободы.

Напомним, ранее СБУ разоблачила сеть российских агентов. Известно, что в их числе оказались подростки. Несовершеннолетних россияне вербовали через социальные сети.