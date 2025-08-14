19:59  14 серпня
У Дружківці почалась обов'язкова евакуація родин з дітьми
18:12  14 серпня
14 серпня помер львівський режисер та заслужений працівник культури Мирослав Мединський
13:56  14 серпня
Фура з тоннами Coca-Cola перекинулася на трасі Київ - Одеса
14 серпня 2025, 20:45

Смертельна ДТП на Житомирщині: пішохід загинув на місці

14 серпня 2025, 20:45
Фото: Нацполіція
На Житомирщині сталась смертельна аварія з вантажним авто. Водій наїхав на людину

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 14 серпня близько 9:40 на вулиці Білокоровицьке шосе у Коростені. Попередньо, 34-річний водій вантажного автомобіля Mercedes-Benz повертав, і наїхав на пішохода. На жаль, пішохід загинув на місці. Його особу встановлюють.

"Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України", повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Києві п'яний водій, не впоравшись з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та врізався у дерево. Внаслідок удару уламки автомобіля травмували двох жінок, які сиділи на лавочці поруч.

07 серпня 2025
