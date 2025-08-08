В Киеве пьяный водитель влетел в дерево: пострадали две женщины

Фото: Национальная полиция

Полицейские задержали 39-летнего водителя Subaru, который в состоянии алкогольного опьянения, влетел в Куреневский парк и травмировал двух женщин

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Правоохранители установили, что мужчина, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. В результате удара обломки автомобиля травмировали двух женщин, сидевших на лавочке рядом.

Пострадавшие, 57 и 59 лет, получили переломы ног и другие телесные повреждения, их госпитализировали в больницу.

Водитель задержан. Алкотестер показал у него 1,9 промилле алкоголя в крови.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

