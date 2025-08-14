Фото: Днепр Оперативный

Утреннее столкновение трех автомобилей на проспекте Леси Украинки привело к смерти одного водителя

Об этом сообщает Днепр Оперативный, передает RegioNews.

Сегодня утром на проспекте Леси Украинки произошла авария с участием трех автомобилей, в результате которой погиб один человек. На месте происшествия работают полицейские и следователи, движение по проспекту сейчас затруднено.

BMW сбил водителя Renault, мужчина погиб. Фото: Днепр Оперативный

Согласно предварительным данным, 22-летний водитель BMW пытался объехать автомобиль Tesla, водитель которой, 53-летний мужчина, перестраивался с левой полосы в правую. Поэтому BMW вылетел на обочину и сбил 61-летнего водителя припаркованного Renault. Мужчина получил смертельные травмы и погиб на месте.

После столкновения BMW врезался в столб. Водитель автомобиля получил незначительные повреждения, ему оказывают медицинскую помощь.

Авария произошла утром на проспекте Леси Украинки. Фото: Днепр Оперативный

Полиция и следователи устанавливают точные обстоятельства аварии и причины, приведшие к трагедии. Ожидается, что движение по проспекту будет полностью возобновлено после завершения осмотра места происшествия.

