14 августа 2025, 11:30

Смертельное ДТП в Днепре: BMW врезался в столб, водитель погиб

14 августа 2025, 11:30
Фото: Днепр Оперативный
Утреннее столкновение трех автомобилей на проспекте Леси Украинки привело к смерти одного водителя

Об этом сообщает Днепр Оперативный, передает RegioNews.

Сегодня утром на проспекте Леси Украинки произошла авария с участием трех автомобилей, в результате которой погиб один человек. На месте происшествия работают полицейские и следователи, движение по проспекту сейчас затруднено.

BMW сбил водителя Renault, мужчина погиб. Фото: Днепр Оперативный

Согласно предварительным данным, 22-летний водитель BMW пытался объехать автомобиль Tesla, водитель которой, 53-летний мужчина, перестраивался с левой полосы в правую. Поэтому BMW вылетел на обочину и сбил 61-летнего водителя припаркованного Renault. Мужчина получил смертельные травмы и погиб на месте.

После столкновения BMW врезался в столб. Водитель автомобиля получил незначительные повреждения, ему оказывают медицинскую помощь.

Авария произошла утром на проспекте Леси Украинки. Фото: Днепр Оперативный

Полиция и следователи устанавливают точные обстоятельства аварии и причины, приведшие к трагедии. Ожидается, что движение по проспекту будет полностью возобновлено после завершения осмотра места происшествия.

Ранее сообщалось, в Запорожье на Прибрежной автомагистрали произошла авария с участием трех автомобилей. Водитель KIA не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с Chevrolet, после чего произошли дополнительные столкновения.

