Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС .

Легковушка Honda вылетела с дороги и врезалась в дерево. От полученных травм погиб 44-летний мужчина.

Чрезвычайники с помощью гидравлического спасательного инструмента деблокировали тело погибшего из покореженного авто.

Пока других подробностей происшествия нет.

Напомним, 13 августа недалеко от села Ивановцы на Львовщине столкнулись автомобили Mercedes-Benz и Seat Altea XL. За рулем Mercedes находился 17-летний парень. В результате ДТП погибли 15-летняя девочка и 20-летний парень, все травмированные – подростки.