Запорожье после утренней атаки: городские власти показали повреждение

Фото: Запорожская ОВА

Утром в результате атаки россиян на Запорожье получил повреждения девятиэтажный дом

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, взрывная волна выбила окна и повредила балконы.

Коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий этой вражеской атаки.

Удар также задел гаражный кооператив.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, сегодня утром 18 декабря российские войска нанесли удар по Запорожью. Было известно о повреждении жилого дома.

17 декабря российские военные нанесли три удара по Запорожью и Запорожскому району. В областном центре попали по двум жилым домам. Известно о 32 пострадавших.