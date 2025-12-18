В сети показали момент прилета "Шахеда" по мосту в Одесской области
Россияне атаковали беспилотником мост в Маяках на трассе Одесса-Рени. В результате вражеского удара погибла 40-летняя женщина
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграммы-каналы.
Как отмечается, из-за атаки РФ движение на участке автодороги М-15 Одесса-Рени временно перекрыто.
Перед этим в Белгород-Днестровском районе была объявлена воздушная тревога.
Как сообщалось, в Одессе объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня. Главная причина – массированная атака РФ по энергетической инфраструктуре.
После атак РФ в Одесской области без света остаются 12 тысяч потребителейВсе новости »
18 декабря 2025, 12:38В Одесской области из-за российской атаки пострадали семь человек
18 декабря 2025, 07:10В Одесской области из-за взрыва бойлера разрушен жилой дом: есть ли пострадавшие
17 декабря 2025, 21:05
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
Более 660 тысяч ФЛП попадут под 20% НДС – законопроект Минфина
18 декабря 2025, 19:41В Ровенской области суд вынес приговор 44-летнему мужчине за незаконное хранение боеприпасов
18 декабря 2025, 19:28РФ массово бьет по мостам в Одесской области: какую цель преследует враг
18 декабря 2025, 19:0219 декабря свет будут отключать в большинстве регионов, – Укрэнерго
18 декабря 2025, 18:55Более 50 атак за день: Никопольщина претерпела удары FPV-дронами и артиллерии
18 декабря 2025, 18:46На фронте погиб экипаж украинского Ми-24
18 декабря 2025, 18:40В Житомирской области вооруженный ножом попутчик ограбил и оставил водителя без авто
18 декабря 2025, 18:29В Запорожье российский дрон попал в авто полиции
18 декабря 2025, 18:15Одна из причин удачного продвижения врага на многих участках фронта – отсутствие аэроразведки
18 декабря 2025, 18:11Задержаны двое подозреваемых за убийство 21-летнего украинца в Вене
18 декабря 2025, 18:10
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Все блоги »