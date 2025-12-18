Фото: ОВА

В ночь на 18 декабря российские военные совершили атаку беспилотниками на Кривой Рог на Днепропетровщине

Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

В результате атаки пострадали четыре человека. Женщин 71 и 67 лет госпитализировали в состоянии средней тяжести. Остальные – на амбулаторном лечении.

Загорелись хозяйственные постройки. Побитны частный дом, пять двухэтажных домов, админздание и здание заведения культуры, гаражи.

Также чиновник сообщил, что Никопольщину россияне обстреляли из РСЗО "Град", атаковали FPV-дроном. Под ударом были Марганец и Покровская громада. Последствия уточняются.

Глава ОВА отметил, что ночью украинские защитники сбили над Днепропетровщиной восемь беспилотников.

Напомним, ночью 18 декабря враг массированно атаковал ударными дронами Черкассы. Россияне целили по критической инфраструктуре. Известно о шести пострадавших.