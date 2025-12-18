21:44  17 декабря
18 декабря 2025, 07:22

Ночная атака дронов на Черкассы: россияне ударили по критической инфраструктуре, есть пострадавшие

18 декабря 2025, 07:22
Читайте також
Фото: ОВА
Читайте також
українською мовою

Ночью 18 декабря враг массированно атаковал ударными дронами Черкассы

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.

"Сейчас за помощью к медикам обратились шесть человек. Тяжелых, к счастью, нет", – рассказал чиновник.

Россияне целили по критической инфраструктуре – часть города была обесточена. Энергетики продолжают работу.

В результате падения БПЛА на нескольких локациях повреждена жилищная инфраструктура: по меньшей мере полтора десятка частных домов – данные предварительные, обследование продолжается. Там разбиты окна и крыши, были пожары. Также выбило окна в спорткомплексе. Есть поврежденные автомобили.

Все необходимые службы работают на местах.

Напомним, утром 18 декабря российские войска нанесли удар по Запорожью. В результате атаки поврежден жилой дом.

