Пограничники показали, как уничтожают окупантов на Северо-Слобожанском направлении

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, FPV-дроны искусных операторов превратились в настоящее оружие точечного уничтожения – у врага нет шансов.

На видео – прицельные удары по живой силе противника, вражеской технике, средствам связи и укрытиям.

"Каждый вылет – это ювелирная работа, приближающая победу", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, на днях украинские пограничники уничтожили спецтехнику врага на Юге. Наши бойцы уничтожили вражеский мотоцикл, камеру видеонаблюдения, антенны и комплекс "Муром-М".