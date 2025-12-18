13:28  18 декабря
В Киеве курьер Glovo ударил кастетом отца известного блоггера
13:24  18 декабря
В Тернопольской области супруги торговали марихуаной
11:29  18 декабря
В Варшаве арестовали украинца из более 70 кг наркотиков: детали задержания
18 декабря 2025, 17:35

Пограничники показали, как уничтожают окупантов на Северо-Слобожанском направлении

18 декабря 2025, 17:35
фото: ГПСУ
Бойцы «Шквала» 7-го пограничного Карпатского отряда эффективно работают на передовой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, FPV-дроны искусных операторов превратились в настоящее оружие точечного уничтожения – у врага нет шансов.

На видео – прицельные удары по живой силе противника, вражеской технике, средствам связи и укрытиям.

"Каждый вылет – это ювелирная работа, приближающая победу", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, на днях украинские пограничники уничтожили спецтехнику врага на Юге. Наши бойцы уничтожили вражеский мотоцикл, камеру видеонаблюдения, антенны и комплекс "Муром-М".

