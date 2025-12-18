Запоріжжя після ранкової атаки: влада показала пошкодження
Вранці внаслідок атаки росіян на Запоріжжя зазнав пошкоджень дев'ятиповерховий будинок
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, вибухова хвиля вибила вікна та пошкодила балкони.
Комунальні служби вже почали ліквідацію наслідків цієї ворожої атаки.
Удар також зачепив гаражний кооператив.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Нагадаємо, сьогодні зранку 18 грудня російські війська завдали удару по Запоріжжю. Було відомо про пошкодження житлового будинку.
17 грудня російські військові завдали три удари по Запоріжжю та Запорізькому району. В обласному центрі поцілили по двох житлових будинках. Відомо про 32-х постраждалих.
