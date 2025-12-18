Ночная атака на Сумы: повреждена гражданская инфраструктура
Сегодня ночью, 18 декабря, Сумская община пострадала от вражеских обстрелов: два ударных беспилотника совершили атаку по территории города
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
В результате попадания в Ковпаковском районе Сум повреждена гражданская инфраструктура: выбиты окна в жилых и нежилых зданиях.
Предварительно погибших нет. По меньшей мере, один человек пострадал, ему оказали необходимую медицинскую помощь.
Все обстоятельства и масштабы повреждений уточняются.
Напомним, в эту ночь враг массированно атаковал ударными дронами Черкассы. Россияне целили по критической инфраструктуре – часть города была обесточена. Энергетики продолжают работу.
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
