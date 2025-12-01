18:59  01 декабря
01 декабря
01 декабря
01 декабря 2025, 15:15

Стрелять, спасать, ориентироваться: запорожские педагоги прошли курс Нацсопротивления

01 декабря 2025, 15:15
Фото: "Настоящее"
Ориентировка на местности, тактическая медицина и действия во время вражеских обстрелов – такими практическими занятиями завершился курс по Национальному сопротивлению для запорожских педагогов, преподавающих в школах предмет "Защита Украины"

Об этом пишет издание "Справжнє", передает RegioNews.

Нынешнюю программу сделали максимально прикладной: 20% теории и 80% практики.

До полномасштабной войны обучение для старшеклассников имело гендерное разделение: девушки изучали преимущественно медицину, ребята – стрельбу (при отсутствии религиозных ограничений). Теперь же курс стал универсальным для всех учащихся 10-11 классов, рассказывает учительница биологии и "Защиты Украины" Юлия Мамчур.

Юлия Мамчур

"Огневая подготовка, тактическая медицина – все стало шире и интереснее. Добавили и раздел о дронах", – отмечает педагог. По ее словам, в школе уже согласовали расширение программы по огневой подготовке.

Среди участников обучения – и ветераны. Доброволец Сергей Лаврик, с начала полномасштабной войны служивший на фронте и получивший тяжелое ранение колена, теперь работает преподавателем в запорожском колледже.

Сергей Лаврик

"Здесь и теория качественная, и много практики. Стрельбы очень полезны – и мужчинам, и многим женщинам нравится. Это придает уверенность", – говорит он.

Все инструкторы курса – ветераны с боевым опытом. Среди них – бывший десантник Александр Шевчук, инвалид войны, который после ранения в Херсонской области присоединился к Нацпротиву. В год он подготовил более 200 человек в 14 группах.

"Медицину должен знать каждый. А еще – быть физически, морально и психологически готовым. Наши инструкторы все прошли войну, и это самое важное", – подчеркивает Шевчук.

В общей сложности тренинг уже прошли две группы запорожских учителей – более 40 педагогов.

Старшая преподавательница ЗОИППО Светлана Гура отмечает: "Эти навыки жизненно необходимы не только для учителей "Защиты Украины". Сегодня каждый должен быть готов действовать в экстренных ситуациях, не растеряться и помочь себе и другим".

Курсы Нацпротива бесплатны для всех категорий населения: можно выбрать 40-часовой или 100-часовой формат.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента Украины Ирина Верещук рассказала, как будет воплощаться на практике Закон о национальном сопротивлении . К преподаванию предметов будут привлекаться ветераны даже без педагогического образования.

01 декабря 2025
07 августа 2025
