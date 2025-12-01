Стріляти, рятувати, орієнтуватися: запорізькі педагоги пройшли курс Нацспротиву

Фото: "Справжнє"

Орієнтування на місцевості, тактична медицина та дії під час ворожих обстрілів – такими практичними заняттями завершився курс із Національного спротиву для запорізьких педагогів, які викладають у школах предмет "Захист України"

Про це пише видання "Справжнє", передає RegioNews.

Цьогорічну програму зробили максимально прикладною: 20% теорії та 80% практики.

До повномасштабної війни навчання для старшокласників мало гендерний поділ: дівчата вивчали переважно медицину, хлопці – стрільбу (за відсутності релігійних обмежень). Тепер же курс став універсальним для всіх учнів 10–11 класів, розповідає вчителька біології та "Захисту України" Юлія Мамчур.

Юлія Мамчур

"Вогнева підготовка, тактична медицина – все стало ширшим і цікавішим. Додали й розділ про дрони", – зазначає освітянка. За її словами, у школі вже погодили розширення програми з вогневої підготовки.

Серед учасників навчання – і ветерани. Доброволець Сергій Лаврик, який із початку повномасштабної війни служив на фронті та отримав тяжке поранення коліна, тепер працює викладачем у запорізькому коледжі.

Сергій Лаврик

"Тут і теорія якісна, і багато практики. Стрільби дуже корисні – і чоловікам, і багатьом жінкам подобається. Це додає впевненості", – говорить він.

Усі інструктори курсу – ветерани з бойовим досвідом. Серед них – колишній десантник Олександр Шевчук, інвалід війни, який після поранення на Херсонщині приєднався до Нацспротиву. За рік він підготував понад 200 людей у 14 групах.

"Медицину має знати кожен. А ще – бути фізично, морально й психологічно готовим. Наші інструктори всі пройшли війну, і це найважливіше", – підкреслює Шевчук.

Загалом тренінг уже пройшли дві групи запорізьких учителів – понад 40 педагогів. Старша викладачка ЗОІППО Світлана Гура наголошує: "Ці навички життєво необхідні не лише для вчителів "Захисту України". Сьогодні кожен має бути готовим діяти в екстрених ситуаціях, не розгубитися та допомогти собі й іншим".

Курси Нацспротиву безкоштовні для всіх категорій населення: можна обрати 40-годинний або 100-годинний формат.

Нагадаємо, раніше заступниця голови Офісу Президента України Ірина Верещук розповіла, як втілюватиметься на практиці Закон про національний спротив. До викладання предметів залучатимуть ветеранів навіть без педагогічної освіти.