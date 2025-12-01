15:47  01 грудня
Прикордонник із Буковини став дворазовим призером Кубка світу з універсального бою
09:00  01 грудня
На Полтавщині правоохоронець збив двох сестер-підлітків: обидві загинули
08:26  01 грудня
Арсенал зброї та наркотики: поліцейські затримали 38-річного сумчанина
UA | RU
UA | RU
01 грудня 2025, 15:15

Стріляти, рятувати, орієнтуватися: запорізькі педагоги пройшли курс Нацспротиву

01 грудня 2025, 15:15
Читайте также на русском языке
Фото: "Справжнє"
Читайте также
на русском языке

Орієнтування на місцевості, тактична медицина та дії під час ворожих обстрілів – такими практичними заняттями завершився курс із Національного спротиву для запорізьких педагогів, які викладають у школах предмет "Захист України"

Про це пише видання "Справжнє", передає RegioNews.

Цьогорічну програму зробили максимально прикладною: 20% теорії та 80% практики.

До повномасштабної війни навчання для старшокласників мало гендерний поділ: дівчата вивчали переважно медицину, хлопці – стрільбу (за відсутності релігійних обмежень). Тепер же курс став універсальним для всіх учнів 10–11 класів, розповідає вчителька біології та "Захисту України" Юлія Мамчур.

Юлія Мамчур

"Вогнева підготовка, тактична медицина – все стало ширшим і цікавішим. Додали й розділ про дрони", – зазначає освітянка. За її словами, у школі вже погодили розширення програми з вогневої підготовки.

Серед учасників навчання – і ветерани. Доброволець Сергій Лаврик, який із початку повномасштабної війни служив на фронті та отримав тяжке поранення коліна, тепер працює викладачем у запорізькому коледжі.

Сергій Лаврик

"Тут і теорія якісна, і багато практики. Стрільби дуже корисні – і чоловікам, і багатьом жінкам подобається. Це додає впевненості", – говорить він.

Усі інструктори курсу – ветерани з бойовим досвідом. Серед них – колишній десантник Олександр Шевчук, інвалід війни, який після поранення на Херсонщині приєднався до Нацспротиву. За рік він підготував понад 200 людей у 14 групах.

"Медицину має знати кожен. А ще – бути фізично, морально й психологічно готовим. Наші інструктори всі пройшли війну, і це найважливіше", – підкреслює Шевчук.

Загалом тренінг уже пройшли дві групи запорізьких учителів – понад 40 педагогів. Старша викладачка ЗОІППО Світлана Гура наголошує: "Ці навички життєво необхідні не лише для вчителів "Захисту України". Сьогодні кожен має бути готовим діяти в екстрених ситуаціях, не розгубитися та допомогти собі й іншим".

Курси Нацспротиву безкоштовні для всіх категорій населення: можна обрати 40-годинний або 100-годинний формат.

Нагадаємо, раніше заступниця голови Офісу Президента України Ірина Верещук розповіла, як втілюватиметься на практиці Закон про національний спротив. До викладання предметів залучатимуть ветеранів навіть без педагогічної освіти.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Запорізька область учителя курси Нацспротив підготовка ветерани досвід
РФ розгортає масштабну русифікацію Донбасу, Запоріжжя та Херсону – СЗР
01 грудня 2025, 07:28
Сили оборони зупинили росіян біля Гуляйполя
30 листопада 2025, 15:49
Росіяни продовжують рухатися в Запорізькій області: що відомо
28 листопада 2025, 11:55
Всі новини »
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
Прикордонник із Буковини став дворазовим призером Кубка світу з універсального бою
01 грудня 2025, 15:47
Єрмак залишається із Зеленським? Ще трішки – і все стане очевидним
01 грудня 2025, 15:23
Євросоюз зміцнить обороноздатність України: що обіцяють
01 грудня 2025, 15:05
У Чернівцях чоловік посеред вулиці почав стрілянину: що сталось
01 грудня 2025, 14:55
У Польщі готуються заарештувати українців, підозрюваних у диверсії на залізниці
01 грудня 2025, 14:52
З 2026 року в Україні заборонять "коньяк": що відомо
01 грудня 2025, 14:40
На Тернопільщині фургон зіткнувся із фурою, загинув водій
01 грудня 2025, 14:15
Комуналка, книги та донати ЗСУ: як українці витрачають "зимову тисячу"
01 грудня 2025, 14:01
На Житомирщині зафарбували мурал з Ісусом: названа причина
01 грудня 2025, 13:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »