Иллюстративное фото: СВР

Владимир Путин подписал указ о новой стратегии государственной национальной политики РФ до 2036 года

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВР), передает RegioNews.

Документ предусматривает формирование однородной гражданской идентичности и масштабную интеграцию временно оккупированных украинских территорий через пропаганду.

По данным СВР, ключевым элементом стратегии есть оккупированные районы Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Россия планирует активное развитие пропагандистских программ для устранения проявлений украинского национального сознания, укрепления статуса русского языка и формирования общероссийской идентичности.

Кремль ожидает, что к 2036 году 95% населения страны будут идентифицировать себя как "русский", а положительное восприятие межнациональных отношений вырастет до 85%.

Стратегия также уделяет внимание "внутренним угрозам" – русофобии, искажению истории, действиям "недружественных стран" и рискам возникновения этнических анклавов. Правительство РФ планирует использовать соцсети и видеоплатформы для популяризации "традиционных ценностей".

Отдельной задачей Кремля является формирование за рубежом "объективного" образа России как демократического и правового государства, несмотря на усиление этноцентрических нарративов внутри страны.

СВР подчеркивает, что новая стратегия фактически направлена на ускоренную русификацию населения и агрессивное вытеснение украинской идентичности.

Напомним, на Запорожье оккупанты проводят в школах насильственную русификацию. По данным Центра национального сопротивления, из-за угроз, репрессий и принудительной русификации большинство персонала из школ ушло. Остались лишь некоторые "лояльные" кадры, готовые выполнять приказы окупантов. Их задача уже не образование, а формирование послушного поколения с российской пропагандой.