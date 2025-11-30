17:04  30 ноября
Опасная погода почти по всей Украине: спасатели сделали предупреждение на 1 декабря
14:08  30 ноября
На одном из лучших пляжей Одессы незаконно построили гостиницу
13:55  30 ноября
В Черкасской области нетрезвая водительница за день совершила три ДТП
30 ноября 2025, 15:49

Силы обороны остановили россиян у Гуляйполя

30 ноября 2025, 15:49
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
Армия РФ продолжает штурмовать позиции украинских военных вблизи Гуляйполя Запорожской области. Захватчики были остановлены на подходах к городу

Как передает RegioNews, об этом пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, ситуация в этом направлении довольно непростая. Россияне не прекращают штурмовые действия, пытается оттеснить Силы обороны Украины, однако в самом Гуляйполе окупантов еще нет.

В настоящее время наши подразделения проводят контрмеры по враждебным атакам, продолжаются поисково-ударные действия по выявлению групп, которые пытаются инфильтрироваться в этот населенный пункт.

Как сообщалось, РФ перебрасывает войска в сторону Запорожской области. Об этом сообщил руководителю Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
07 августа 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
