Силы обороны остановили россиян у Гуляйполя

Армия РФ продолжает штурмовать позиции украинских военных вблизи Гуляйполя Запорожской области. Захватчики были остановлены на подходах к городу

Как передает RegioNews, об этом пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, ситуация в этом направлении довольно непростая. Россияне не прекращают штурмовые действия, пытается оттеснить Силы обороны Украины, однако в самом Гуляйполе окупантов еще нет.

В настоящее время наши подразделения проводят контрмеры по враждебным атакам, продолжаются поисково-ударные действия по выявлению групп, которые пытаются инфильтрироваться в этот населенный пункт.

Как сообщалось, РФ перебрасывает войска в сторону Запорожской области. Об этом сообщил руководителю Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.