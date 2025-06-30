В ОП рассказали, как гражданских будут готовить к национальному сопротивлению

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Заместитель главы Офиса Президента Украины Ирина Верещук во время визита в Днепр рассказала, как будет воплощаться на практике Закон о национальном сопротивлении. К преподаванию предметов будут привлекаться ветераны даже без педагогического образования

Об этом сообщает издание "Відомо", передает RegioNews.

"Законопроект состоит в том, что мы опишем ту модель, которая есть. Если коротко она заключается в следующем. У нас есть три категории, которые мы охватываем. Потому что есть "Движение сопротивления" – это отдельно, и есть территориальная оборона – это тоже отдельно. Я говорю о гражданском населении Украины", – сказала она.

Ирина Верещук отметила, что дети до 18 лет будут изучать в школах предмет "Защита Украины". По ее словам, уже есть тысяча ячеек для преподавания.

"Это обязательный предмет. Я очень болею за то, чтобы его преподавали ребята-ветераны и девушки-ветеранки, имеющие боевой опыт, авторитеты и тяжеловесы в репутационном плане в регионах. Это будет иметь и воспитательный, и патриотический эффект. Очень прошу школы услышать, потому что уже есть рекомендации и МОН, и Минветеранов, есть общий приказ, который рекомендует нанимать сами ветеранов. Даже если у них педагогического образования, мы будем все равно способствовать, чтобы они шли и работали с нашими детьми. Потому что это очень важно", – отметила заместитель руководителя ОП.

Далее, по словам Ирины Верещук, речь идет о молодежи в возрасте от 18 до 25 лет. Это те, кто являются студентами или слушателями в профессионально-технических заведениях или имеют еще неполное высшее образование.

"Здесь мы вводим учебную дисциплину из-за изменений государственного стандарта "Основы национального сопротивления". Это будут 5 предметов - три теоретических и два практических, которые будут обязательно пройти и ребята, и девушки. Теория будет в тех заведениях, где они сейчас учатся, практика - в специальных центрах", - подчеркнула чиновница.

Третья категория – все остальное гражданское население, независимо от пола, возраста, рода занятий и профессии.

"Все могут прийти и бесплатно пройти основное обучение - такмед, огневая подготовка, OSINT, психологическая подготовка, основы выживания - все эти знания они могут в специальных центрах, которые сейчас разворачиваются по области - общинами и районами. Так будет выглядеть эта структура. Или ты забронирован, или у тебя есть отсрочка – ты придешь и получишь знания "под себя", которые подойдут именно тебе", – подытожила Ирина Верещук.