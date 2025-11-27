Пустые обещания оккупантов: что на захваченных территориях Запорожья говорят о программе аварийного жилья, которой на самом деле не существует

Иллюстративное фото

Во временно оккупированном Мелитополе оккупационные власти объявили о запуске так называемой "федеральной программы". Однако журналисты обратили внимание на нюанс: на самом деле такой программы не существует

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Российские чиновники заявили, что якобы есть программа с расчетом на шесть лет, предусматривающая финансирование в размере 1,24 миллиарда рублей. В первые два года на оккупированной территории Запорожской области они планируют расселить жителей семи аварийных домов, хотя всего таких зданий оккупанты насчитывают 194.

При этом журналисты обратили внимание, что на самом деле такой региональной программы аварийного жилья фактически не существует. Кроме того, заявленные темпы нереальны. оккупанты также не уточняют, где именно они будут брать новое жилье для людей. Скорее всего, речь идет о украденном жилье украинцев.

То есть речь идет о том жилье, которое ранее отобрали у украинских владельцев. Есть вариант с новостройками, однако строительство почти не начинают. Кроме того, местные не смогут приобрести такие квартиры ни за наличные деньги, ни в ипотеку – поэтому заселение планируют преимущественно за счет россиян, что изменяет демографический состав региона.

