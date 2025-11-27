Порожні обіцянки окупантів: що на захоплених територіях Запоріжжя говорять про програму аварійного житла, якої насправді не існує

Ілюстративне фото

У тимчасово окупованому Мелітополі окупаційна влада оголосила про запуск так званої "федеральної програми". Проте журналісти звернули увагу на нюанс: насправді такої програми не існує

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Російські чиновники заявили, що нібито є програма з розрахунком на шість років, яка передбачає фінансування в розмірі 1,24 мільярда рублів. У перші два роки на окупованій території Запорізької області вони нібито планують розселити мешканців семи аварійних будинків, хоча всього таких будівель окупанти налічують 194.

При цьому журналісти звернули увагу, що насправді такої регіональної програми аварійного житла фактично не існує. Крім того, заявлені темпи є нереальними. Окупанти також не уточнюють, де саме вони будуть брати нове житло для людей. Скоріше за все, йдеться про вкрадене житло українців.

Тобто, йдеться про те житло, яке раніше відібрали в українських власників. Також є варіант з новобудовами, проте будівництво майже не починають. Крім того, місцеві не зможуть придбати такі квартири ані за готівку, ані в іпотеку – тож заселення планують переважно за рахунок росіян, що змінює демографічний склад регіону.

Нагадаємо, раніше розповідали, що на окупованих територіях просувають пропагандистську виставку. Прикриваючись мистецтвом, росіяни розповідають місцевим жителям про "фашизм в Україні".