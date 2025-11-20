13:37  20 ноября
В Украину идет потепление до +20 градусов
12:14  20 ноября
На Хмельнитчине у мужчины в руках взорвалась граната
10:12  20 ноября
Удар по дому в Тернополе: до сих пор неизвестно о местонахождении 22 человек, – Зеленский
UA | RU
UA | RU
20 ноября 2025, 11:45

На оккупированных территориях Запорожья оккупанты устраивают выставки с пропагандой

20 ноября 2025, 11:45
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

На оккупированных территориях россияне организуют художественные мероприятия. На самом же деле это прикрытие для продвижения пропаганды

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Как рассказали в Центре противодействия дезинформации, россияне на временно оккупированных территориях используют культурные мероприятия как инструмент информационной войны. В частности, в Мелитополе и других городах оккупационные власти пиарят выставку "Искусство и мир: великая победа жизни".

Эту выставку оккупанты представляют как международный художественный проект с более чем 170 работами художников. При этом, по данным активистов, реальной целью мероприятия является пропаганда войны и российской агрессии. В частности, продвигают нарративы о "фашизме в Украине", "освобождении Новороссии" и других идеологических клише.

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях в школах вместо традиционного звонка включают пропагандистские песни. Таким образом, россияне пытаются давить своей идеологией на детей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
оккупация Запорожская область
В тылу у оккупантов в Запорожье было громко: что известно
18 ноября 2025, 18:55
Россия мобилизовала более 46 тысяч мужчин с оккупированных территорий
18 ноября 2025, 18:22
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Экспосолка в США Маркарова отказалась возглавить Офис президента, – СМИ
20 ноября 2025, 14:21
В Украине хотят усилить ответственность за изнасилование и убийство детей
20 ноября 2025, 14:11
Столкновение у киевского ТЦК: военный повредил авто после нападения на него
20 ноября 2025, 14:10
РФ перебрасывает войска в сторону Запорожской области
20 ноября 2025, 13:52
Буданов озвучил прогноз о возможном завершении войны
20 ноября 2025, 13:45
В Украину идет потепление до +20 градусов
20 ноября 2025, 13:37
Свириденко прокомментировала визит должностных лиц Пентагона в Украину
20 ноября 2025, 13:24
В Одессе мужчина беспощадно избил 67-летнего отца
20 ноября 2025, 13:10
Атомные станции теряют мощность: Хмельницкая и Ровенская АЭС сокращают производство электроэнергии
20 ноября 2025, 12:53
На Волыни мужчина продавал еду с наркотиками
20 ноября 2025, 12:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Все блоги »