Иллюстративное фото

На оккупированных территориях россияне организуют художественные мероприятия. На самом же деле это прикрытие для продвижения пропаганды

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Как рассказали в Центре противодействия дезинформации, россияне на временно оккупированных территориях используют культурные мероприятия как инструмент информационной войны. В частности, в Мелитополе и других городах оккупационные власти пиарят выставку "Искусство и мир: великая победа жизни".

Эту выставку оккупанты представляют как международный художественный проект с более чем 170 работами художников. При этом, по данным активистов, реальной целью мероприятия является пропаганда войны и российской агрессии. В частности, продвигают нарративы о "фашизме в Украине", "освобождении Новороссии" и других идеологических клише.

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях в школах вместо традиционного звонка включают пропагандистские песни. Таким образом, россияне пытаются давить своей идеологией на детей.