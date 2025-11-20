Иллюстративное фото

Украинские партизаны рассказали о наркотическом кризисе в российских подразделениях в Запорожском направлении. Речь идет о 70-м мотострелковом полке

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

По данным представителей "Атеш", среди российских солдат на Запорожском направлении употребление наркотиков достигло огромных масштабов. Украинские партизаны рассказывают: российское командование отдало офицерам приказ, чтобы те решали проблему силой. То есть бойцов, которых ловят в состоянии наркотического опьянения, жестоко избивают.

При этом отмечается, что такие методы только усугубляют ситуацию. В подразделении уже были смертельные случаи из-за наркотиков. Родственники российских военных регулярно жалуются, однако это не приносит никаких результатов.

"...ваше командование не в состоянии обеспечить порядок и безопасность даже внутри ваших рядов. Не ждите, пока вас скосит доза, побои или безумный приказ!" – обращаются к кафирам представители движения сопротивления "Атеш".

