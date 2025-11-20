17:17  20 ноября
В Виннице загорелся генератор возле магазина
15:35  20 ноября
В Черновцах водитель сбил пенсионерку и скрылся с места аварии
22:04  20 ноября
Мирный план США для Украины: Гончаренко опубликовал 28 пунктов документа
UA | RU
UA | RU
20 ноября 2025, 22:15

В Запорожье мотострелковый полк РФ умирает от наркотического кризиса - что известно

20 ноября 2025, 22:15
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Украинские партизаны рассказали о наркотическом кризисе в российских подразделениях в Запорожском направлении. Речь идет о 70-м мотострелковом полке

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

По данным представителей "Атеш", среди российских солдат на Запорожском направлении употребление наркотиков достигло огромных масштабов. Украинские партизаны рассказывают: российское командование отдало офицерам приказ, чтобы те решали проблему силой. То есть бойцов, которых ловят в состоянии наркотического опьянения, жестоко избивают.

При этом отмечается, что такие методы только усугубляют ситуацию. В подразделении уже были смертельные случаи из-за наркотиков. Родственники российских военных регулярно жалуются, однако это не приносит никаких результатов.

"...ваше командование не в состоянии обеспечить порядок и безопасность даже внутри ваших рядов. Не ждите, пока вас скосит доза, побои или безумный приказ!" – обращаются к кафирам представители движения сопротивления "Атеш".

Напомним, ранее сообщалось, что российские пропагандистские каналы распространяют фейковое видео, на котором якобы изображены раненые украинские военные, выходящие из Покровска Донецкой области.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война оккупанты Запорожская область
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Певец Степан Гига в тяжелом состоянии: в команде артиста раскрыли подробности
21 ноября 2025, 01:30
Известный украинский певец впал в кому из-за тяжелой болезни: семья собирает средства на лечение
21 ноября 2025, 00:30
Импорт свинины в Украину увеличился более чем в 10 раз: что происходит на рынке
20 ноября 2025, 23:30
Импорт растет: что происходит на украинском рынке сливочного масла
20 ноября 2025, 23:00
Возврат средств производителям: в Раду внесли законопроект о пошлинах на сою и рапс
20 ноября 2025, 22:30
Мирный план США для Украины: Гончаренко опубликовал 28 пунктов документа
20 ноября 2025, 22:04
Мирный план США для Украины: Гончаренко опубликовал 28 пунктов документа
20 ноября 2025, 22:04
Мирный план США для Украины: Гончаренко опубликовал 28 пунктов документа
20 ноября 2025, 22:04
Зеленский проводит закрытую встречу с фракцией "Слуга Народа": телефоны забирают у входа
20 ноября 2025, 21:03
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Все блоги »