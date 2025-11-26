Ночная атака на Запорожье: 18 человек получили ранения

Фото: ГСЧС Запорожье

В результате ночной вражеской атаки на Запорожье количество пострадавших возросло до 18 человек. Среди пострадавших 12 женщин и 6 мужчин

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, всем оказывают необходимую медицинскую помощь, состояние потерпевших оценивается медиками.

По данным ГСЧС, в результате попаданий повреждены семь многоэтажных жилых домов, автозаправка, магазин и несколько автомобилей. В разных районах города возникли пожары.

Спасатели ликвидируют возгорание и производят поисково-спасательные работы.

Во время тушения пожара в одном из домов чрезвычайники работники ГСЧС двух человек.

Напомним, ночью 25 ноября враг нанес массированный удар по Запорожью. Российские военные попали по жилым домам. Возникли пожары.