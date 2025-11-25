РФ нанесла удар по жилому дому в Запорожье
В результате российской атаки возник пожар на нескольких этажах
Как передает RegioNews, об этом сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров.
"Российские военные попали в жилой дом в Запорожье. Возник пожар на нескольких этажах", – говорится в сообщении.
В сети показали последствия атаки РФ.
Как сообщалось, 23 ноября дрон попал в магазин на первом этаже многоэтажки в Запорожье. В результате атаки ранения получили 5 человек.
В Запорожье через суд добились ремонта укрытия в больнице: как это произошлоВсе новости »
24 ноября 2025, 21:25Гуляйполе под враждебными FPV: жителей эвакуируют в безопасные города
24 ноября 2025, 10:21Россияне атаковали FPV-дроном село под Запорожьем: есть раненые
24 ноября 2025, 09:56
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Виткофф летит к Путину, чтобы согласовать "мирный план" по Украине
25 ноября 2025, 22:40Зеленский предложил европейским лидерам присоединиться к его встрече с Трампом
25 ноября 2025, 21:59Короткий дневной сон повышает продуктивность и улучшает память, – исследование
25 ноября 2025, 21:04Праздник на путях: в метро Киева будет курсировать рождественский артпоезд
25 ноября 2025, 20:42В Киевской области задержали 39-летнего мужчину с арсеналом оружия и боеприпасов
25 ноября 2025, 20:40На трассе Киев-Ковель вблизи Ворзеля произошла масштабная авария с участием 4 авто
25 ноября 2025, 20:19Членство в ЕС – это абсолютный отказ от суверенитета
25 ноября 2025, 19:55Суд избрал домашний арест 54-летней водительнице, повлекшей смертельное ДТП в Ровенской области
25 ноября 2025, 19:51Через 2 дня: Зеленский заявил о готовности к встрече с Трампом относительно мира
25 ноября 2025, 19:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского