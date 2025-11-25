РФ нанесла удар по жилому дому в Запорожье

фото: Суспільне Запоріжжя

В результате российской атаки возник пожар на нескольких этажах

Как передает RegioNews, об этом сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Российские военные попали в жилой дом в Запорожье. Возник пожар на нескольких этажах", – говорится в сообщении.

В сети показали последствия атаки РФ.

Как сообщалось, 23 ноября дрон попал в магазин на первом этаже многоэтажки в Запорожье. В результате атаки ранения получили 5 человек.