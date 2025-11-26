Нічна атака на Запоріжжя: 18 людей дістали поранення

Фото: ДСНС Запоріжжя

Внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя кількість постраждалих зросла до 18 осіб. Серед постраждалих 12 жінок та 6 чоловіків

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, всім надають необхідну медичну допомогу, стан потерпілих оцінюється медиками.

За даними ДСНС, внаслідок влучань пошкоджено сім багатоповерхових житлових будинків, автозаправку, магазин та кілька автомобілів. У різних районах міста виникли пожежі.

Рятувальники ліквідують загоряння та проводять пошуково-рятувальні роботи.

Під час гасіння пожежі в одному з будинків надзвичайники працівники ДСНС двох людей.

Нагадаємо, вночі 25 листопада ворог завдав масованого удару по Запоріжжю. Російські військові поцілили по житловим будинкам. Виникли пожежі.