В Днепре в результате атаки дронов ранены женщина и ребенок – их госпитализировали

Во вторник днем, 25 ноября, в Днепре раздались взрывы – российские войска атаковали город ударными беспилотниками

Об этом сообщает "Відомо" со ссылкой на местные Telegram-каналы, передает RegioNews.

Предварительно, при взрыве дрона пострадали мама с ребенком, находившимся во дворе частного дома.

По словам очевидцев, женщина получила крайне серьезные травмы, а ребенок получил ранение лица из-за обломков.

Обеим пострадавшим была оказана первая помощь на месте.

Впоследствии и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко подтвердил, что в результате удара БпЛА пострадали два человека – молодая женщина и ребенок. Их доставили в больницу.

Также, по его словам, повреждены четырехэтажное здание и линия электропередач.

Напомним, в ночь на 25 ноября РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования. В общей сложности радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили и осуществили сопровождение 486 средств воздушного нападения.