14:55  25 ноября
Нетрезвый полицейский в Запорожской области стрелял по военным – трое раненых
14:39  25 ноября
Во Львовской области автобус наехал на женщину – она погибла на месте
10:48  25 ноября
В Ивано-Франковске пациент устроил стрельбу в больнице
UA | RU
UA | RU
25 ноября 2025, 15:26

В Днепре в результате атаки дронов ранены женщина и ребенок – их госпитализировали

25 ноября 2025, 15:26
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во вторник днем, 25 ноября, в Днепре раздались взрывы – российские войска атаковали город ударными беспилотниками

Об этом сообщает "Відомо" со ссылкой на местные Telegram-каналы, передает RegioNews.

Предварительно, при взрыве дрона пострадали мама с ребенком, находившимся во дворе частного дома.

По словам очевидцев, женщина получила крайне серьезные травмы, а ребенок получил ранение лица из-за обломков.

Обеим пострадавшим была оказана первая помощь на месте.

Впоследствии и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко подтвердил, что в результате удара БпЛА пострадали два человека – молодая женщина и ребенок. Их доставили в больницу.

Также, по его словам, повреждены четырехэтажное здание и линия электропередач.

Напомним, в ночь на 25 ноября РФ нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования. В общей сложности радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили и осуществили сопровождение 486 средств воздушного нападения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепр атака война взрыв женщина ребенок больница травмы
В Киеве спасатели деблокировали тело мужчины – количество погибших возросло до 7
25 ноября 2025, 14:01
В Белой Церкви из-за вражеской атаки погиб один человек
25 ноября 2025, 12:46
После ночной атаки РФ в Киеве жители мастерили "канаты" из одеял, чтобы спастись
25 ноября 2025, 11:38
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Житель Сумщины отказался от мобилизации, потому что "другие уклоняются, а его заставляют умирать на войне"
25 ноября 2025, 15:12
Что делать, если игровой ноутбук начал сильно нагреваться
25 ноября 2025, 15:06
Нетрезвый полицейский в Запорожской области стрелял по военным – трое раненых
25 ноября 2025, 14:55
Во Львовской области автобус наехал на женщину – она погибла на месте
25 ноября 2025, 14:39
Директор НАБУ заверил, что Бюро продолжает расследование "дела Миндича"
25 ноября 2025, 14:37
Ветераны Харьковщины могут получить до 20 000 грн на развитие бизнеса
25 ноября 2025, 14:28
В Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили микроавтобус с необычной контрабандой
25 ноября 2025, 14:07
В Киеве спасатели деблокировали тело мужчины – количество погибших возросло до 7
25 ноября 2025, 14:01
РФ не понравился новый мирный план по Украине, – СМИ
25 ноября 2025, 13:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Виктор Шлинчак
Все блоги »