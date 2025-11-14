Оккупанты нанесли более 700 ударов по Запорожской области: 4 погибших

Фото: Запорожская ОВА

За сутки российские войска нанесли 731 удар по 20 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, авиационные удары нанесены по населенным пунктам Терноватое, Орехов, Железнодорожное, Новоданиловка и Затишье.

Кроме того:

407 беспилотников разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Беленькое, Запасное, Степногорск, Приморское, Степное, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Преображенку, Чаривное, Белогорье, Зеленый Гай, Ябло.

7 обстрелов из РСЗО накрыли Орехов, Зеленый Гай, Малую Токмачку и Новоданиловку.

312 артиллерийских ударов зафиксировано по территориям Степногорска, Приморского, Степного, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Новоандреевки, Малой Токмачки, Чаривного, Белогорья, Зеленого Роща и Яблочного.

Всего поступило 17 сообщений о повреждениях жилья, автомобилей и хозяйственных построек.

Местные службы реагируют на последствия атак и оказывают помощь пострадавшим.

Напомним, в ночь на 13 ноября аналитики проекта DeepState сообщили, что российские войска установили контроль над населенными пунктами Ровнополья и Яблоково в Запорожской области.