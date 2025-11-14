Окупанти завдали понад 700 ударів по Запорізькій області: 4 загиблих
Упродовж доби російські війська здійснили 731 удар по 20 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого загинули щонайменше чотири людини
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, авіаційні удари завдано по населених пунктах Тернувате, Оріхів, Залізничне, Новоданилівка та Затишшя.
Окрім того:
- 407 безпілотників різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Запасне, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Преображенку, Чарівне, Білогірʼя, Зелений Гай, Яблукове та Омельник.
- 7 обстрілів із РСЗВ накрили Оріхів, Зелений Гай, Малу Токмачку та Новоданилівку.
- 312 артилерійських ударів зафіксовано по територіях Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогірʼя, Зеленого Гаю та Яблукового.
Всього надійшло 17 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та господарських будівель.
Місцеві служби реагують на наслідки атак та надають допомогу постраждалим.
Нагадаємо, в ніч на 13 листопада аналітики проєкту DeepState повідомили, що російські війська встановили контроль над населеними пунктами Рівнопілля та Яблукове в Запорізькій області.
