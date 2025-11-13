В сети показали последствия удара российского беспилотника по Сумам
Украинские спасатели ликвидировали масштабный пожар, который произошел в результате российского удара по предприятию в Сумах
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Отмечается, что спасатели были вынуждены приостанавливать работы и следовать в укрытие из-за угроз повторных ударов врага.
По состоянию на 20:00 все очаги горения были ликвидированы.
Известно, что за медицинской помощью обратился один человек.
Напомним, 12 ноября часть потребителей в Сумах временно осталась без электроснабжения из-за аварийного отключения на одном из энергообъектов.
