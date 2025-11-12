Фото: Нацполіція

У Запоріжжі викрили 28-річного чоловіка, який обманював людей в інтернеті. Він продавав товари, яких насправді не існувало

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

У Запоріжжі 28-річний чоловік, який раніше вже мав проблеми із законом, вирішив обманювати людей в інтернеті. Він публікував оголошення про продаж товарів, яких насправді не існувало. Йдеться, зокрема, про автомобільні колеса.

У потенційних покупців зловмисник просив передплату. Коли він отримував гроші, то зникав та змінював номери телефонів. Поліції відомо про щонайменше вісім таких випадків.

"Затримали афериста в одній із центральних областей України. Нині він перебуває під вартою, обвинувальний акт щодо нього скерували до суду. За афери в інтернеті чоловікові загрожує до 3 років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

