У Запоріжжі аферист продавав людям товари, яких не існує
У Запоріжжі викрили 28-річного чоловіка, який обманював людей в інтернеті. Він продавав товари, яких насправді не існувало
Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.
У Запоріжжі 28-річний чоловік, який раніше вже мав проблеми із законом, вирішив обманювати людей в інтернеті. Він публікував оголошення про продаж товарів, яких насправді не існувало. Йдеться, зокрема, про автомобільні колеса.
У потенційних покупців зловмисник просив передплату. Коли він отримував гроші, то зникав та змінював номери телефонів. Поліції відомо про щонайменше вісім таких випадків.
"Затримали афериста в одній із центральних областей України. Нині він перебуває під вартою, обвинувальний акт щодо нього скерували до суду. За афери в інтернеті чоловікові загрожує до 3 років позбавлення волі", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, раніше у Вінницькій області викрили аферистів, які крали криптовалюту з чужих рахунків. Відомо, що серед потерпілих був також громадянин Німеччини. В нього аферисти вкрали 60 тисяч доларів. Це близько 2,5 мільйона гривень.