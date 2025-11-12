14:24  12 листопада
Завтра в Україні очікується до +13 градусів: де буде найтепліше
12:50  12 листопада
СБУ запобігла серії терактів у Києві
12:38  12 листопада
Загиблому фермеру із Херсонщини присвоїли звання Героя України
UA | RU
UA | RU
12 листопада 2025, 21:25

У Запоріжжі аферист продавав людям товари, яких не існує

12 листопада 2025, 21:25
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Запоріжжі викрили 28-річного чоловіка, який обманював людей в інтернеті. Він продавав товари, яких насправді не існувало

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

У Запоріжжі 28-річний чоловік, який раніше вже мав проблеми із законом, вирішив обманювати людей в інтернеті. Він публікував оголошення про продаж товарів, яких насправді не існувало. Йдеться, зокрема, про автомобільні колеса.

У потенційних покупців зловмисник просив передплату. Коли він отримував гроші, то зникав та змінював номери телефонів. Поліції відомо про щонайменше вісім таких випадків.

"Затримали афериста в одній із центральних областей України. Нині він перебуває під вартою, обвинувальний акт щодо нього скерували до суду. За афери в інтернеті чоловікові загрожує до 3 років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше у Вінницькій області викрили аферистів, які крали криптовалюту з чужих рахунків. Відомо, що серед потерпілих був також громадянин Німеччини. В нього аферисти вкрали 60 тисяч доларів. Це близько 2,5 мільйона гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
аферист поліція Запорізька область
У Запоріжжі зловмисники вкрали гуманітарну допомогу на 8 мільйонів: що відомо
11 листопада 2025, 19:50
Вимагали $50 тис. неіснуючого боргу: у Києві затримали чотирьох зловмисників
11 листопада 2025, 10:59
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Солістка KAZKA Олександра Заріцька розповіла про батька-військового
13 листопада 2025, 00:30
Актор-військовий Андрій Федінчик показав, як проходить реабілітацію - його навідала й колишня дружина з сином
12 листопада 2025, 23:30
Фігуранта плівок НАБУ Пушкаря вилучили з переліку учасників конференції у Варшаві
12 листопада 2025, 22:45
На Волині розслідують розкрадання коштів на піску, вкрадених в Укрзалізниці: "заробили" мільйони гривень
12 листопада 2025, 22:45
Перейменування Міноборони США на Міністерство війни може обійтися в $2 млрд — NBC News
12 листопада 2025, 22:26
У Полтаві жінку збила на смерть вантажівка: поліція розслідує ДТП
12 листопада 2025, 22:15
Скандал у школі Дніпра: вчителька заявила, що "війна почалася, бо українці бомбили росіян на Донбасі"
12 листопада 2025, 21:58
Уряд відсторонив віце-президента "Енергоатома" та вимагає кадрових рішень, – Свириденко
12 листопада 2025, 21:50
У передмісті Києва пожежа у багатоповерхівці: в квартирі стався вибух
12 листопада 2025, 21:48
У Львові 5 підлітків побили пасажирку трамвая: поліція відкрила справу
12 листопада 2025, 21:34
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Валерій Пекар
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Всі блоги »