В Запорожье в больнице произошел взрыв: пострадал пациент

Фото: Национальная полиция

В Запорожье правоохранители выясняют обстоятельства взрыва, произошедшего 10 ноября около 10:30 в палате одной из городских больниц

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, взорвался неустановленный боеприпас. В результате инцидента ранения получил мужчина, ему оказывают медицинскую помощь.

На месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа Запорожского райуправления полиции.

Продолжается проверка, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.

Напомним, в Кривом Роге Днепропетровской области продолжается расследование обстоятельств взрыва гранаты. 6 ноября в Металлургическом районе города в одной из квартир многоэтажки произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина. По предварительным данным он активировал боевую гранату.