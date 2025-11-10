У Запоріжжі в лікарні стався вибух: постраждав пацієнт
У Запоріжжі правоохоронці з'ясовують обставини вибуху, що стався 10 листопада близько 10:30 у палаті однієї з міських лікарень
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
За даними правоохоронців, вибухнув невстановлений боєприпас. Унаслідок інциденту поранення отримав чоловік, йому надають медичну допомогу.
На місці працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група Запорізького районного управління поліції.
Триває перевірка, вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.
Нагадаємо, в Кривому Розі Дніпропетровської області триває розслідування обставин вибуху гранати. 6 листопада, в Металургійному районі міста, в одній із квартир багатоповерхівки стався вибух, у результаті якого загинув чоловік. За попередніми даними, він активував бойову гранату.