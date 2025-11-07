В Кривом Роге мужчина взорвал гранату в собственной квартире

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 6 ноября около 18:30 в Металлургическом районе города произошел взрыв в квартире многоэтажки, в результате которого погиб мужчина. Предварительно он взорвал боевую гранату.

Остальные квартиры не пострадали.

Полиция расследует обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства по факту самоубийства.

Напомним, в Тернопольской области многодетный отец взорвал себя гранатой после спора с супругой. В момент взрыва в доме находилась женщина и четверо несовершеннолетних детей. Они не пострадали.