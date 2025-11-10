В Херсонской области мужчина бросил взрывчатку в сторону 12-летнего племянника

08:57  10 ноября
В Одессе ликвидировали масштабный пожар
07:47  10 ноября
В Чернигове умерла Валентина Подвербная – старейшая роженица Украины
09:59  10 ноября
Иностранец ранил ножом посетителя столичного клуба – полиция задержала нападающего
10 ноября 2025, 10:22

В Херсонской области мужчина бросил взрывчатку в сторону племянников: раненый 12-летний мальчик

10 ноября 2025, 10:22
Фото: полиция
Происшествие случилось 8 ноября в одном из сел Белозерской громады в Херсонском районе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В больницу обратилась 36-летняя женщина с 12-летним сыном – мальчик получил множественные осколочные ранения после взрыва неизвестного предмета. Сейчас жизни ребенка угрозы нет, он находится на стационарном лечении.

По словам женщины, ее семья пока временно проживает в одном из сел Белозерской громады. Накануне вечером 44-летний брат женщины в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ссору с родными. Он дергал своих племянников – ребят 12 и 13 лет – и угрожал им. После этого он достал из кармана неизвестное взрывное устройство и бросил его – взрыв произошел мгновенно. В результате 12-летний мальчик получил множественные осколочные ранения спины и ног.

Полиция выяснила, что у мужчины есть проблемы с психическим здоровьем, также ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Правоохранители совместно с пограничниками за несколько часов разыскали и задержали мужчину на дороге между селами Правдино и Станислав. Во время осмотра в его рюкзаке обнаружили две боевые гранаты с запалами – задержанный объяснил, что якобы нашел их на улице.

Следователи открыли производство по ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство малолетнего ребенка) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боеприпасами) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине сообщили о подозрении. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, в Тернопольской области многодетный отец подорвал себя гранатой после спора с супругой. В момент взрыва в доме находилась женщина и четверо несовершеннолетних детей. Они не пострадали.

Херсонская область происшествия полиция взрывчатка задержание
