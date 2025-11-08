Иллюстративное фото

В Запорожье судили мошенницу, которая выманивала деньги у людей в интернете. Она публиковала фейковые объявления

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Жительница Запорожья публиковала в социальной сети ложные объявления с предложениями по трудоустройству на территории Германии. Впоследствии из заинтересовавшихся людей она брала подписку за "услугу".

В общей сложности она обманула людей более 87 тысяч гривен.

Суд признал ее виной. Ее приговорили к пяти годам ограничения свободы, но с испытательным сроком в три года. Если она не совершит правонарушения в течение испытательного срока, то останется на свободе.

