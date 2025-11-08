У Запоріжжі аферистка пропонувала фейкову роботу за кордоном і виманювала гроші
У Запоріжжі судили шахрайку, яка виманювала гроші в людей в інтернеті. Вона публікувала фейкові оголошення
Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.
Жителька Запоріжжя публікувала в соціальній мережі неправдиві оголошення з пропозиціями працевлаштування на території Німеччини. Згодом з людей, які зацікавились, вона брала передплату за "послугу".
Загалом вона обманула людей на понад 87 тисяч гривень.
Суд визнав її виною. Її засудили до п'ятьох років обмеження волі, але з іспитовим терміном у три роки. Якщо вона не скоїть правопорушень протягом іспитового терміну, то залишиться на волі.
