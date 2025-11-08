17:51  07 листопада
08 листопада 2025, 20:35

У Запоріжжі аферистка пропонувала фейкову роботу за кордоном і виманювала гроші

08 листопада 2025, 20:35
Ілюстративне фото
У Запоріжжі судили шахрайку, яка виманювала гроші в людей в інтернеті. Вона публікувала фейкові оголошення

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Жителька Запоріжжя публікувала в соціальній мережі неправдиві оголошення з пропозиціями працевлаштування на території Німеччини. Згодом з людей, які зацікавились, вона брала передплату за "послугу".

Загалом вона обманула людей на понад 87 тисяч гривень.

Суд визнав її виною. Її засудили до п'ятьох років обмеження волі, але з іспитовим терміном у три роки. Якщо вона не скоїть правопорушень протягом іспитового терміну, то залишиться на волі.

Нагадаємо, раніше у Вінницькій області викрили аферистів, які крали криптовалюту з чужих рахунків. Відомо, що серед потерпілих був також громадянин Німеччини. В нього аферисти вкрали 60 тисяч доларів. Це близько 2,5 мільйона гривень.

