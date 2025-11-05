Фото: Нацполиция

Мошенники стали пользоваться новой схемой для обмана. Они предлагают "помощь" в регистрации имущества, или другие государственные сервисы, а затем воруют деньги

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

По словам правоохранителей, мошенники имитируют государственные онлайн-сервисы. Затем они общаются через личные чаты в соцсетях, обещая быстро решить вопрос. Например, регистрация авто, получить или заменить водительское удостоверение и многое другое.

За услуги аферисты требуют подписки. Человек получает реквизиты частных банковских карт. После получения средств связь с ними исчезает, а люди остаются и без денег и без услуги.

"Помните: ни одно государственное учреждение, в частности Главный сервисный центр МВД, никогда не принимает оплату на личные банковские карточки физических лиц. Все официальные платежи осуществляются только на государственные счета, через официальные кассы банков или платежные терминалы. Сотрудники сервисных центров МВД не посылают частные сообщения с предложениями оформить услуги "в обход системы", - предупредили в полиции.

Напомним, ранее жертвой аферистов стала жительница Буковины. Ей позвонил по телефону неизвестный, и представился сотрудником банка. В конце концов, он выманил у женщины ее личные данные и украл с ее счета более 60 тысяч гривен.