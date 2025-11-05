15:38  05 ноября
За скандального эксвоенкома из Одесщины внесли более 100 миллионов залога
13:13  05 ноября
Завтра в Украине без осадков и до +16
11:55  05 ноября
Во Львовской области учитель организовал бизнес на путешествиях для ухилянцев
05 ноября 2025, 15:55

Фейковые сайты онлайн-сервисов: украинцев предупредили о новой схеме шараев – как сохранить свои деньги

05 ноября 2025, 15:55
Фото: Нацполиция
Мошенники стали пользоваться новой схемой для обмана. Они предлагают "помощь" в регистрации имущества, или другие государственные сервисы, а затем воруют деньги

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

По словам правоохранителей, мошенники имитируют государственные онлайн-сервисы. Затем они общаются через личные чаты в соцсетях, обещая быстро решить вопрос. Например, регистрация авто, получить или заменить водительское удостоверение и многое другое.

За услуги аферисты требуют подписки. Человек получает реквизиты частных банковских карт. После получения средств связь с ними исчезает, а люди остаются и без денег и без услуги.

"Помните: ни одно государственное учреждение, в частности Главный сервисный центр МВД, никогда не принимает оплату на личные банковские карточки физических лиц. Все официальные платежи осуществляются только на государственные счета, через официальные кассы банков или платежные терминалы. Сотрудники сервисных центров МВД не посылают частные сообщения с предложениями оформить услуги "в обход системы", - предупредили в полиции.

Напомним, ранее жертвой аферистов стала жительница Буковины. Ей позвонил по телефону неизвестный, и представился сотрудником банка. В конце концов, он выманил у женщины ее личные данные и украл с ее счета более 60 тысяч гривен.

аферист мошенники полиция
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Северная Корея перекинула в РФ новый военный контингент: более 10 тыс. на территории страны
05 ноября 2025, 17:25
В Тернопольской области расследуют загадочную смерть 48-летнего мужчины
05 ноября 2025, 17:12
В Киеве автобус на скорости врезался в столб и снес его: пострадали не менее 5 человек
05 ноября 2025, 17:04
Во Львовской области контрабандисты с помощью дрона пытались отправить за границу почти 3 тысячи пачек сигарет
05 ноября 2025, 16:52
Звезда Голливуда Анджелина Джоли приехала в Херсон с гуманитарной миссией
05 ноября 2025, 16:50
Два агента РФ получили 15 лет тюрьмы за поджоги железнодорожных объектов в Черкасской области
05 ноября 2025, 16:34
Харьковская ОВА приглашает бизнес на онлайн-встречу: обсудят экономические перспективы региона
05 ноября 2025, 16:17
"Если ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 не возобновят работу за три дня – Киеву грозит катастрофа" – директор ЦДЭ
05 ноября 2025, 16:04
Не смогли оставить на улице: как харьковчане спасают животных во время войны
05 ноября 2025, 15:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
