Иллюстративное фото

В Черновцах судили мужчину, который перевел себе 39 тысяч гривен из-за незакрытого банковского приложения в телефоне. Сам гаджет он нашел на улице

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

31-летний мужчина в Черновцах нашел телефон, который кто-то потерял возле магазина. Он воспользовался приложением "Приват24" на смартфоне, поскольку он был открыт, и совершил два перевода: на свой счет он отправил 10 тысяч и 29 тысяч гривен.

Суд признал его виновным. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы.

Напомним, ранее жертвой аферистов стала жительница Буковины. Ей позвонил по телефону неизвестный, и представился сотрудником банка. В конце концов, он выманил у женщины ее личные данные и украл с ее счета более 60 тысяч гривен.