Будут судить участников масштабной мошеннической схемы, направленной на присвоение квартир на сумму почти 30 млн грн

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, передает RegioNews.

Фигурантами дела стали 75-летний львовянин и его 42-летняя гражданская жена, организовавшая многоуровневую аферу.

По данным следствия, злоумышленники планировали незаконно зарегистрировать право собственности на 12 квартир и полностью завладеть ими. Общая рыночная стоимость жилья, на которое они претендовали, составляет 29,8 млн. грн.

Досудебное расследование уже завершено. Правоохранители установили, что к преступной схеме были привлечены десять человек. Действия всех участников квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, связанным с мошенничеством и завладением имуществом.

Дело передано в суд, где будет определена мера ответственности для каждого фигуранта.

Ранее сообщалось, что на Черниговщине разоблачили группу мошенников, действовавших под видом риелторов и нотариусов. Их жертвами становились умершие одинокие жители, квартиры которых злоумышленники пытались незаконно присвоить.