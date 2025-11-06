16:22  06 ноября
Завтра в Украине без осадков и до +16
12:40  06 ноября
На Волыни мужчина устроил наркобизнес через Telegram
09:52  06 ноября
На Прикарпатье автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: водитель погибла
UA | RU
UA | RU
06 ноября 2025, 15:11

Мошенники на Львовщине планировали завладеть 12 квартирами на 30 млн грн – дело передано в суд

06 ноября 2025, 15:11
Читайте також українською мовою
Фото: ДСР Нацполиции
Читайте також
українською мовою

Будут судить участников масштабной мошеннической схемы, направленной на присвоение квартир на сумму почти 30 млн грн

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, передает RegioNews.

Фигурантами дела стали 75-летний львовянин и его 42-летняя гражданская жена, организовавшая многоуровневую аферу.

По данным следствия, злоумышленники планировали незаконно зарегистрировать право собственности на 12 квартир и полностью завладеть ими. Общая рыночная стоимость жилья, на которое они претендовали, составляет 29,8 млн. грн.

Досудебное расследование уже завершено. Правоохранители установили, что к преступной схеме были привлечены десять человек. Действия всех участников квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, связанным с мошенничеством и завладением имуществом.

Дело передано в суд, где будет определена мера ответственности для каждого фигуранта.

Ранее сообщалось, что на Черниговщине разоблачили группу мошенников, действовавших под видом риелторов и нотариусов. Их жертвами становились умершие одинокие жители, квартиры которых злоумышленники пытались незаконно присвоить.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львовская область квартирные воры афера мошенничество ОПГ суд
В Ровенской области мошенники продавали крашеный мел как удобрение и заработали 1,26 млн грн: что им грозит
06 ноября 2025, 14:14
Думал, что ему ничего за это не будет: в Одессе судили "тиктокера", который "сливал" локации украинского ПВО
06 ноября 2025, 12:25
Во Львовской области будут судить руководителей лесничества за незаконную вырубку леса на 9 млн грн
06 ноября 2025, 12:24
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
В Киевской области суд оправдал российского оккупанта, которого обвиняли в мародерстве
06 ноября 2025, 17:15
В Тернополе полицейские задержали мужчину, требовавшего 4000 долларов за услугу "уклонения от службы"
06 ноября 2025, 16:55
Завтра в Украине без осадков и до +16
06 ноября 2025, 16:22
Украинцы могут получать две пенсии за работу в Украине и Польше
06 ноября 2025, 16:19
Оккупанты пытаются обойти Ямполь, чтобы приблизиться к Лиману, — 11-й корпус
06 ноября 2025, 16:10
Пограничникам предлагали более 22 миллионов: в ГПСУ рассказали о попытках уехать за границу за взятку
06 ноября 2025, 16:10
В Ивано-Франковске взорвалась зарядная станция в офисе: есть раненые
06 ноября 2025, 16:06
Новые санкции против РФ: что запрещено и на кого распространяются
06 ноября 2025, 16:06
Финмониторинг во главе с Прониным более полугода не предоставляет НАБУ данные о движении средств компании Fire Point, — УП
06 ноября 2025, 15:58
Работа в Харьковской области: актуальные вакансии недели
06 ноября 2025, 15:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »