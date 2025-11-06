Мошенники на Львовщине планировали завладеть 12 квартирами на 30 млн грн – дело передано в суд
Будут судить участников масштабной мошеннической схемы, направленной на присвоение квартир на сумму почти 30 млн грн
Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, передает RegioNews.
Фигурантами дела стали 75-летний львовянин и его 42-летняя гражданская жена, организовавшая многоуровневую аферу.
По данным следствия, злоумышленники планировали незаконно зарегистрировать право собственности на 12 квартир и полностью завладеть ими. Общая рыночная стоимость жилья, на которое они претендовали, составляет 29,8 млн. грн.
Досудебное расследование уже завершено. Правоохранители установили, что к преступной схеме были привлечены десять человек. Действия всех участников квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, связанным с мошенничеством и завладением имуществом.
Дело передано в суд, где будет определена мера ответственности для каждого фигуранта.
Ранее сообщалось, что на Черниговщине разоблачили группу мошенников, действовавших под видом риелторов и нотариусов. Их жертвами становились умершие одинокие жители, квартиры которых злоумышленники пытались незаконно присвоить.