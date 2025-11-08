Смертельное ДТП в Запорожье: пенсионера сбили насмерть и скрылся, что известно
Авария произошла 7 ноября в 19:40 в Запорожье по улице Космической. В результате ДТП получил травмы 75-летний мужчина. К сожалению, он не выжил
Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.
Предварительно водитель неизвестного авто сбил 75-летнего мужчину и скрылся с места аварии. От полученных травм пенсионер скончался в карете скорой помощи. Сейчас стражи порядка ищут возможных очевидцев. Если у вас есть информация по этому ДТП, просят обращаться в ближайшее отделение полиции или по номеру 102.
Правоохранители возбудили уголовное производство.
Напомним, на Буковине будут судить бывшую правоохранительницу, которая под хмельком вызвала смертельное ДТП – погибла ее подруга. Еще две пассажирки получили травмы.
