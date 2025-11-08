Смертельна ДТП у Запоріжжі: пенсіонера збили на смерть та втік, що відомо
Аварія сталась 7 листопада о 19:40 у Запоріжжі на вулиці Космічній. Внаслідок ДТП отримав травми 75-річний чоловік. На жаль, він не вижив
Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.
Попередньо, водій невідомого авто збив 75-річного чоловіка та втік з місця аварії. Від отриманих травм пенсіонер помер у кареті "швидкої допомоги". Зараз правоохоронці шукають можливих очевидців. Якщо у вас є інформація щодо цієї ДТП, просять звертатися до найближчого відділення поліції або за номером 102.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.
Нагадаємо, на Буковині судитимуть колишню правоохоронницю, яка напідпитку спричинила смертельну ДТП – загинула її подруга. Ще дві пасажирки отримали травми.
