Аварія сталась 7 листопада о 19:40 у Запоріжжі на вулиці Космічній. Внаслідок ДТП отримав травми 75-річний чоловік. На жаль, він не вижив

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

Попередньо, водій невідомого авто збив 75-річного чоловіка та втік з місця аварії. Від отриманих травм пенсіонер помер у кареті "швидкої допомоги". Зараз правоохоронці шукають можливих очевидців. Якщо у вас є інформація щодо цієї ДТП, просять звертатися до найближчого відділення поліції або за номером 102.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо, на Буковині судитимуть колишню правоохоронницю, яка напідпитку спричинила смертельну ДТП – загинула її подруга. Ще дві пасажирки отримали травми.