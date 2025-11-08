17:51  07 ноября
В Буковеле горит гостиница, эвакуировали около 100 человек
13:21  07 ноября
Выходные в Украине ожидаются туманными, облачными, но не холодными
10:55  07 ноября
В Днепре на улицах умирают собаки: что происходит
08 ноября 2025, 12:30

Смертельное ДТП в Харьковской области: водитель погиб на месте

08 ноября 2025, 12:30
Фото: Нацполиция
Авария произошла вблизи села Лебедевка. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Предварительно, 28-летний водитель Volkswagen не выбрал безопасную скорость и дистанцию во время обгона другого транспортного средства. В результате иномарка столкнулась с ехавшим в попутном направлении мотоблоком.

В результате ДТП погиб на месте 69-летний водитель мотоблока. Его жена получила травмы и была госпитализирована.

"По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, на Буковине будут судить бывшую правоохранительницу, которая под хмельком вызвала смертельное ДТП – погибла ее подруга. Еще две пассажирки получили травмы.

