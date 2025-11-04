12:45  04 ноября
На Житомирщине мужчина угрожал полицейским гранатой и ножом
10:57  04 ноября
В Одессе задержали группу мужчин, снимавших золотые украшения с прохожих
08:16  04 ноября
В Сумской области будут судить врача за взятку в 20 тысяч гривен
04 ноября 2025, 14:34

В Черновцах экс-инспектор в нетрезвом состоянии стала виновницей смертельной аварии

04 ноября 2025, 14:34
Читайте також
Фото: Офис Генерального прокурора
Читайте також
українською мовою

Экс-представительница правоохранительных органов предстанет перед судом за аварию, которая забрала жизнь пассажирки и травмировала еще двух человек в Черновцах

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины, передает RegioNews.

Бывшего инспектора полиции будут судить за смертельное ДТП в Черновицкой области. Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении женщины, которая, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, нарушила правила дорожного движения и повлекла за собой гибель человека.

Авария произошла ночью 28 июля 2025 года в городе Новоселица. Полицейская ехала за рулем "Volkswagen Tiguan" и врезалась в бетонное ограждение. В салоне автомобиля находились три пассажира.

В результате столкновения одна из пассажирок погибла на месте, еще двое получили травмы разной степени тяжести. Досудебное расследование проводило территориальное управление ГБР.

Дело было передано в суд для рассмотрения в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Бывшая инспектор будет отвечать за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что привело к смерти человека (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Напомним, 29 октября в центре Днепра произошло ДТП, в котором погибла женщина, переходившая дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавшая оказалась известной волонтершей и певицей, которая готовилась к участию в национальном вокальном конкурсе.

31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
