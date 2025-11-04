Фото: Офис Генерального прокурора

Экс-представительница правоохранительных органов предстанет перед судом за аварию, которая забрала жизнь пассажирки и травмировала еще двух человек в Черновцах

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины, передает RegioNews.

Бывшего инспектора полиции будут судить за смертельное ДТП в Черновицкой области. Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении женщины, которая, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, нарушила правила дорожного движения и повлекла за собой гибель человека.

Авария произошла ночью 28 июля 2025 года в городе Новоселица. Полицейская ехала за рулем "Volkswagen Tiguan" и врезалась в бетонное ограждение. В салоне автомобиля находились три пассажира.

В результате столкновения одна из пассажирок погибла на месте, еще двое получили травмы разной степени тяжести. Досудебное расследование проводило территориальное управление ГБР.

Дело было передано в суд для рассмотрения в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Бывшая инспектор будет отвечать за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что привело к смерти человека (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Напомним, 29 октября в центре Днепра произошло ДТП, в котором погибла женщина, переходившая дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавшая оказалась известной волонтершей и певицей, которая готовилась к участию в национальном вокальном конкурсе.