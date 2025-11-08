17:51  07 ноября
08 ноября 2025, 09:30

В Ровенской области мотоциклист сбил 12-летнего ребенка

08 ноября 2025, 09:30
Фото: Нацполиция
В Ровенской области в селе Кидры произошла авария. Мотоциклист наехал на 12-летнюю девочку

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Известно, что инцидент произошел 6 ноября около 20 часов. 17-летний парень был за рулем мотоцикла Lifan. Он не справился с управлением и сбил 12-летнюю девочку, которая шла по проезжей части во встречном направлении.

В результате ДТП ребенка госпитализировали с переломом ноги.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователь открыл уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, в Киевской области 14-летний подросток на скутере сбил 13-летнюю девочку . Предварительное расследование показало, что юный водитель не справился с управлением, из-за чего пострадавшая односельчанка получила травмы.

