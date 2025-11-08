Фото: Нацполиция

В Ровенской области в селе Кидры произошла авария. Мотоциклист наехал на 12-летнюю девочку

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Известно, что инцидент произошел 6 ноября около 20 часов. 17-летний парень был за рулем мотоцикла Lifan. Он не справился с управлением и сбил 12-летнюю девочку, которая шла по проезжей части во встречном направлении.

В результате ДТП ребенка госпитализировали с переломом ноги.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователь открыл уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины", - сообщили в полиции.

