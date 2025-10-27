21:17  27 октября
Силы обороны отразили наступление россиян в Донецкой области
20:07  27 октября
РФ атаковала важный энергообъект на Черниговщине
16:59  27 октября
Завтра в Украине будет дождь, кое-где выпадет снег
27 октября 2025, 18:55

В Запорожье 17-летний подросток убил знакомого

27 октября 2025, 18:55
Фото: Нацполиция
Трагедия произошла у одной из многоэтажек в Хортицком районе. Там нашли тело молодого человека

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Известно, что на теле мужчины увидели следы ножевого ранения. Впоследствии выяснили, что между двумя ребятами 17 и 22 лет произошла ссора. Во время спора младший достал из кармана нож и ударил оппонента в грудь. От полученного ранения 22-летний потерпевший скончался на месте. Несовершеннолетний скрылся с места событий.

Правоохранители задержали 17-летнего парня. Он получил подозрение. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Житомирской области конфликт между двумя знакомыми завершился трагически. Полиция расследует обстоятельства смерти 47-летнего мужчины, подозреваемым в убийстве является 20-летний знакомый погибшего, покинувшего место происшествия.

