В Харькове застолье друзей закончилось убийством: полиция начала расследование
В Харькове 60-летний мужчина получил подозрение. Он нанес смертельные удары своему товарищу во время застолья
Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.
Как выяснили правоохранители, двое мужчин устроили застолье с алкоголем. В какой-то момент между ними произошла ссора. Во время спора злоумышленник взял нож и нанес несколько ударов своему товарищу. Потерпевший от полученных ранений скончался на месте.
Правоохранители возбудили уголовное производство. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Житомирской области конфликт между двумя знакомыми завершился трагически. Полиция расследует обстоятельства смерти 47-летнего мужчины, подозреваемым в убийстве является 20-летний знакомый погибшего, покинувшего место происшествия.
27 октября 2025
07 августа 2025
