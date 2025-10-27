Фото: Нацполиция

В Харькове 60-летний мужчина получил подозрение. Он нанес смертельные удары своему товарищу во время застолья

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, двое мужчин устроили застолье с алкоголем. В какой-то момент между ними произошла ссора. Во время спора злоумышленник взял нож и нанес несколько ударов своему товарищу. Потерпевший от полученных ранений скончался на месте.

Правоохранители возбудили уголовное производство. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Житомирской области конфликт между двумя знакомыми завершился трагически. Полиция расследует обстоятельства смерти 47-летнего мужчины, подозреваемым в убийстве является 20-летний знакомый погибшего, покинувшего место происшествия.