27 жовтня 2025, 18:55

У Запоріжжі 17-річний підліток вбив знайомого

27 жовтня 2025, 18:55
Фото: Нацполіція
Трагедія сталась поблизу однієї з багатоповерхівок у Хортицькому районі. Там знайшли тіло молодого чоловіка

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Відомо, що на тілі чоловіка побачили сліди від ножового поранення. Згодом з'ясували, що між двома хлопцями 17 та 22 років сталась сварка. Під час суперечки молодший дістав із кишені ніж та вдарив опонента в груди. Від отриманого поранення 22-річний потерпілий помер на місці. Неповнолітній втік з місця подій.

Правоохоронці затримали 17-річного хлопця. Він отримав підозру. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині конфлікт між двома знайомими завершився трагічно. Поліція розслідує обставини смерті 47-річного чоловіка, підозрюваним у вбивстві є 20-річний знайомий загиблого, який залишив місце події.

