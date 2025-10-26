На Хмельнитчине женщина воткнула нож в сожителя матери
В Теофипольской общине полицейские задержали 42-летнюю женщину, которая во время ссоры несколько раз ударила ножом 62-летнего мужчину
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Инцидент произошел 23 октября вечером в одном из частных домов громады.
По данным полиции, во время застолья между подозреваемой и сожителем ее матери возник спор, переросший в драку. Женщина схватила нож и нанесла мужчине несколько ударов в спину.
Свидетели происшествия вызвали скорую и полицию. Пострадавшего госпитализировали в Теофипольскую многопрофильную больницу.
Нападающую правоохранители задержали на месте. Ей уже объявили подозрение.
Женщине грозит до восьми лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, в Каменском районе на Днепропетровщине полиция задержала двух местных жителей, подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления. Мужчины спланировали и совершили разбойное нападение на 84-летнего пенсионера, в результате чего он погиб.