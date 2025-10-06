12:44  06 октября
06 октября 2025, 18:59

В Житомирской области 20-летний парень зарезал знакомого во время конфликта

06 октября 2025, 18:59
Фото: Национальная полиция Украины
В Звягельском районе конфликт между двумя знакомыми закончился смертельным ранением для одного из них

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

В Звягельском районе полиция приступила к расследованию случая убийства. Вечером 3 октября на спецлинию 102 поступило сообщение об обнаружении тела 47-летнего жителя Чижевской громады в его собственном доме.

Правоохранители установили, что к инциденту может быть причастен 20-летний знакомый погибшего, проживающий в городе Звягель. Согласно предварительным данным, в тот вечер между мужчинами возник конфликт на территории дома пострадавшего. Во время ссоры младший мужчина нанес старшему несколько ножевых ранений и покинул место происшествия.

От полученных травм 47-летний мужчина скончался на месте. Полицейские разыскали фигуранта и задержали его в процессуальном порядке. Следователи Звягельского районного отдела полиции сообщили задержанному о подозрении в совершении умышленного убийства, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

6 октября суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под арестом. Досудебное расследование продолжается. По действующему законодательству за умышленное убийство предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Правоохранители призывают граждан сообщать о любых подобных конфликтах, чтобы предотвратить трагедии.

Ранее сообщалось, в Хмельницкой области суд вынес приговор мужчине, который убил бывшую тещу и пытался скрыть преступление в собственном дворе. Дело усложняют шокирующие детали того, как следы преступления оставались незамеченными длительное время.

