В Днепре полицейские задержали женщину, подозреваемую в причастности к умышленному убийству 29-летнего мужчины. Трагедия произошла вечером 24 октября в одном из жилых комплексов по улице Набережная Победы.

Согласно предварительным данным следствия, между женщиной и мужчиной возник конфликт, во время которого подозреваемая схватила нож и ударила пострадавшего в грудь. От полученной раны мужчина скончался на месте происшествия до приезда медиков.

Орудие преступления изъято

На вызов оперативно прибыли следственно-оперативная группа полиции и криминалисты. Правоохранители изъяли орудие преступления – нож, направленный на экспертизу. Подозреваемую задержали в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Женщине уже сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство). По закону ей грозит до 15 лет лишения свободы. Следователи устанавливают все обстоятельства конфликта и мотивы совершения преступления.

