14:05  24 октября
Появились подробности теракта в Житомирской области
08:05  24 октября
РФ атаковала Кировоградщину, почти 20 населенных пунктов без света
07:13  24 октября
Российский беспилотник попал в жилой дом в Херсоне, есть пострадавшие
24 октября 2025, 18:15

В Днепре задержали женщину по подозрению в убийстве 29-летнего мужчины – ударила ножом в грудь

24 октября 2025, 18:15
Фото: Национальная полиция Украины
Полиция расследует обстоятельства конфликта, завершившегося смертью мужчины

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Днепре полицейские задержали женщину, подозреваемую в причастности к умышленному убийству 29-летнего мужчины. Трагедия произошла вечером 24 октября в одном из жилых комплексов по улице Набережная Победы.

Согласно предварительным данным следствия, между женщиной и мужчиной возник конфликт, во время которого подозреваемая схватила нож и ударила пострадавшего в грудь. От полученной раны мужчина скончался на месте происшествия до приезда медиков.

Орудие убийства
Орудие преступления изъято

На вызов оперативно прибыли следственно-оперативная группа полиции и криминалисты. Правоохранители изъяли орудие преступления – нож, направленный на экспертизу. Подозреваемую задержали в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Женщине уже сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство). По закону ей грозит до 15 лет лишения свободы. Следователи устанавливают все обстоятельства конфликта и мотивы совершения преступления.

Напомним, в Одесской области суд вынес приговор 24-летнему мужчине, который жестоко убил свою 65-летнюю опекунку. После ссоры из-за денег он напал на женщину, считавшую его практически сыном.

преступление убийство следствие Днепр нож ножевое ранение женщина
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
