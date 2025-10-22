Фото: Telegram/Иван Федоров

Правоохранители показали, как выглядели первые минуты после ночного ракетного удара по жилому дому в Запорожье

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В сети появилось видео с бодикамер патрульных, которые первыми прибыли на место ночного ракетного удара по жилому дому в Запорожье. На кадрах зафиксированы первые минуты после взрыва – разрушены квартиры, выбиты окна и напуганы нуждающиеся в помощи жители.

Как сообщили в полиции, экипажи патрульных сразу отправились в районы попаданий. Правоохранители помогали пострадавшим выбраться из поврежденных зданий, оказывали первую помощь и поддерживали находившихся в шоковом состоянии.

По предварительной информации, в результате атаки пострадали, среди них – двое детей. Специалисты ГСЧС и коммунальные службы продолжают ликвидацию последствий удара, а полиция документирует факты разрушений и устанавливает все обстоятельства происшествия.

Напомним, этой ночью и утром противник нанес массированный удар по мирным городам с помощью ракет и дронов. В Днепровском районе Киева в результате вражеской атаки дронов произошел пожар в многоэтажке на уровне 8 и 9 этажей.

Затем президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночные и утренние обстрелы Россией украинских городов. По его словам, РФ не испытывает достаточного давления из-за затягивания войны.