13:40  22 октября
На Закарпатье задержан мужчина, который угрожал людям винтовкой
09:30  22 октября
В Green Gray назвали причину смерти Андрея Дизеля Яценко
07:28  22 октября
Момент прилета "Италмаса" в Сумах попал на видео
UA | RU
UA | RU
22 октября 2025, 19:14

В Запорожье показали видео первых минут после ночного удара по жилому дому

22 октября 2025, 19:14
Читайте також українською мовою
Фото: Telegram/Иван Федоров
Читайте також
українською мовою

Правоохранители показали, как выглядели первые минуты после ночного ракетного удара по жилому дому в Запорожье

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В сети появилось видео с бодикамер патрульных, которые первыми прибыли на место ночного ракетного удара по жилому дому в Запорожье. На кадрах зафиксированы первые минуты после взрыва – разрушены квартиры, выбиты окна и напуганы нуждающиеся в помощи жители.

Как сообщили в полиции, экипажи патрульных сразу отправились в районы попаданий. Правоохранители помогали пострадавшим выбраться из поврежденных зданий, оказывали первую помощь и поддерживали находившихся в шоковом состоянии.

По предварительной информации, в результате атаки пострадали, среди них – двое детей. Специалисты ГСЧС и коммунальные службы продолжают ликвидацию последствий удара, а полиция документирует факты разрушений и устанавливает все обстоятельства происшествия.

Напомним, этой ночью и утром противник нанес массированный удар по мирным городам с помощью ракет и дронов. В Днепровском районе Киева в результате вражеской атаки дронов произошел пожар в многоэтажке на уровне 8 и 9 этажей.

Затем президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночные и утренние обстрелы Россией украинских городов. По его словам, РФ не испытывает достаточного давления из-за затягивания войны.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Запорожье ракетный удар полиция бодикамера видео ГСЧС пострадавшие
$14 тысяч за побег в Беларусь: в Тернопольской области будут судить 37-летнего мужчину, который организовал мошенническую схему "выезда за границу"
22 октября 2025, 15:41
В Тернопольской области мужчина ударил ножом полицейского во время проверки документов
22 октября 2025, 14:58
В Одессе будут судить участников преступной группировки, требовавших у граждан надуманные долги
22 октября 2025, 14:19
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
В Киеве подростки жестоко избили девушку на территории конного клуба
22 октября 2025, 19:01
В Одессе 21-летний мужчина поджег BMW "своих должников": грозит до 10 лет заключения
22 октября 2025, 18:47
Зеленский обсудил совместное производство дронов с известной компанией
22 октября 2025, 18:35
В Ровенской области депортировали 35-летнего гражданина Турции, который три года жил в Украине нелегально
22 октября 2025, 18:30
Швеция продаст Украине до 150 истребителей Gripen E, — СМИ
22 октября 2025, 18:23
В Ровно младенец получил смертельные ожоги в операционной: суд избрал меру пресечения медсестре
22 октября 2025, 18:19
Этой зимой избежать полного блекаута удастся, но она будет тяжелой, - эксперт
22 октября 2025, 18:16
В Киевской области двое пенсионеров столкнулись на дороге, полиция расследует аварию
22 октября 2025, 18:15
Самая сложная ситуация со светом в четырех областях: Минэнерго назвало регионы
22 октября 2025, 18:09
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »